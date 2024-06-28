Amasya'da İstanbul Evim AVM yangını kontrol altına alındı

Üç katlı binadan yükselen yoğun alev ve dumanlar, bölgede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yangın, vatandaşların alevleri ve dumanları fark etmesiyle birlikte hemen 112 acil çağrı merkezine bildirildi. İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaşarak sarı kod verdiği bölgeye polis, sağlık, AFAD ve orman ekipleriyle birlikte sevk edildi. İlçelerden gelen ek itfaiye ekipleri de yangınla mücadeleye katıldı.

Yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, yangının çıkış noktasının muhtemelen elektrik panosu olduğunu belirtirken, olayın detaylı olarak inceleneceğini ifade etti. Sevindi, yangın sırasında içeride bulunan iki vatandaşın itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını vurguladı.

Olayı endişeyle izleyen vatandaşlardan Zeliha Sorhan ise alevlerin şiddetinden dolayı camların patladığını dile getirdi.