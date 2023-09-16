Amasya’da otomobil kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarptı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ergün Kaplan yönetimindeki otomobil yolda seyir halindeyken Gümüşhacıköy sanayi kavşağında duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen yabancı plakalı bir otomobile ve yolcu otobüsüne çarptı.

Çarpışma sonrası otomobilde bulunan aynı aileden Satı, Dilanaz ve Toprak Kaplan yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.