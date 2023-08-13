Amasya'da otomobil Yeşilırmak’a uçtu: 5 yaralı

İstanbul’dan Tokat’ın Niksar ilçesine doğru yola çıkan Salim Şeker (44) idaresindeki 34 JH 8580 plakalı otomobil, Amasya-Erzincan Karayolu Boraboy Kavşağı Kale Çevriği mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak Yeşilırmak’a uçtu.



1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Bir vatandaşın durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Suların içindeki araçta bulunan 8 yaşındaki Gazi Kaner Kuş ve Zekiye Kuş (57), Ümit Şeker (20), Güllü Şeker (85) ve sürücü Salim Şeker (44) yaralandı.

Büyük çabalar sonucu çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zekiye Kuş, Güllü Şeker ve Salim Şeker ileri tetkik tedavileri için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.