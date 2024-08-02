Amasya'da Roma dönemine ait üç mezar bulundu

İnşaat sırasında iş makineleriyle yapılan temel kazısında tarihi mezarlara rastlandı. Durumun Amasya Arkeoloji Müzesi'ne bildirilmesi üzerine çalışmalar durduruldu ve alanda inceleme başlatıldı. Yapılan detaylı inceleme sonucunda mezarların Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Hüseyin Onur Erdem, mezarların daha önce Şamlar Mahallesi'nde yürütülen kurtarma kazılarında da karşılaştıkları tonozlu mezar tipleri olduğunu ifade etti.

Erdem, mezarların 4. yüzyıldan önce, yani yaklaşık 1700-1800 yıl önce yapıldığını söyledi. Mezarlardaki beyaz kireç sıvası ve kırmızı aşı boyasıyla yapılan şerit bezemeleri, bu tarihlendirmeyi destekliyor.

Erdem, kentte şimdiye kadar 75'in üzerinde tonozlu mezar tespit edildiğini belirterek, bu alanın antik dönemde bir nekropol olarak kullanıldığını ve Roma döneminde Amasya’daki nüfus artışını gösterdiğini kaydetti.

Mezarlardan birinin diğerlerine göre daha geniş olduğunu vurgulayan Erdem, bu tip geniş mezarların genellikle aile mezarı olarak kullanıldığını ve birden fazla bireyin gömüldüğünü belirtti.