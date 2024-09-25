Amasya'da şehit eşini dolandırdılar!

Aynı zamanda Amasya Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı olan Neslihan Ay, Ankara'da okuyan kızına kiralık ev bulmak için internette bir siteye girdi. Beğendiği evi kiralamak için ev sahibi olduğunu iddia eden kişiyle iletişime geçti.

Telefonda güven veren bu kişi, 3 aylık kira bedeli olan 54 bin liranın hesabına havale edilmesini istedi. Ay, bu kişinin hesabına 54 bin lira havale yaptıktan sonra tekrar para isteyen şüpheliye ulaşamayınca dolandırıldığını anladı ve polise başvurarak şikayette bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Ay, şaşkınlık ve üzüntü içinde olduklarını belirtti. Şüphelinin 54 bin lira havale yaptıktan sonra tekrar para istemesi üzerine şüphelendiğini anlatan Ay, "Telefonlar açılmıyor, orada öyle bir bina yok, orada öyle bir ev yok. Şikayetçi oldum, emniyete gittim, suç duyurusunda bulundum, siber suçlara başvuru yaptım. Arkadaşlar, böyle vakalarla bu kişinin birçok kaydının olduğunu, yakalama kararının olduğunu söylediler. Gerçekten şehidin çocuğunun parasını yiyebilecek kadar kötü insanların olabileceği bir dünyada insanlar daha dikkatli olsun." dedi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Neslihan Ay'ın eşi Bülent Ay, 2016 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştu.