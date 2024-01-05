Amasya’da taksi ile otomobil çarpıştı

Kaynak: İHA
Amasya’da taksi ile otomobil çarpıştı
Amasya’nın Merzifon ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Merzifon ilçesi Mahsen Mahallesi Halim Seyit Efendi Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, N.G idaresindeki 05 T 5145 plakalı ticari taksi ile V.K’nın yönetimindeki 05 FM 781 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı yan yatan taksinin sürücüsü ve yolcu V.K ile diğer otomobildeki N.C.Ö hafif şekilde yaralanarak atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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