Amasya'da taksici, sel sularına kapılan kadını kurtardı

Yaşanan olay, taksinin içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde şiddetlenen yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şeyhcui Mahallesi'nde sel sularına kapılan 50'li yaşlardaki bir kadını, taksici Tahsin Aydın (23) tesadüfen fark etti ve hemen müdahale etti.

Aydın, yaşananları şöyle anlattı: "Aniden bastıran yağmurun ardından suların içinde sürüklenen bir kadın gördüm. Hemen müşteriyi bırakıp ona yardıma gittim. Camı açarak kadının elinden tuttum ve güvenli bir yere alarak taksinin arka koltuğuna oturttum."

Kadını evine kadar götüren Aydın, "Kurtardığımız eşyalarının bir kısmını da kurtarabildik. Kadın bana ücret teklif etti ancak kabul etmedim. Sadece onun güvende olduğunu görmek yeterliydi. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Umarım bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz." şeklinde konuştu.

Taksi durağındaki meslektaşları, Aydın'ı olayın kahramanı olarak karşıladı. Aydın, bir yıl önce üniversite eğitimine ara verip taksiciliğe başladığını, bu kararı ailevi ve maddi sıkıntılar nedeniyle aldığını belirtti.