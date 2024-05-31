Amasya'da taksici, sel sularına kapılan kadını kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Amasya'da taksici, sel sularına kapılan kadını kurtardı

Amasya'da ani bastıran sağanak yağışın yarattığı sel sularına kapılan bir kadın, genç bir taksici tarafından kurtarıldı.

Yaşanan olay, taksinin içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde şiddetlenen yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şeyhcui Mahallesi'nde sel sularına kapılan 50'li yaşlardaki bir kadını, taksici Tahsin Aydın (23) tesadüfen fark etti ve hemen müdahale etti.

Aydın, yaşananları şöyle anlattı: "Aniden bastıran yağmurun ardından suların içinde sürüklenen bir kadın gördüm. Hemen müşteriyi bırakıp ona yardıma gittim. Camı açarak kadının elinden tuttum ve güvenli bir yere alarak taksinin arka koltuğuna oturttum."

Kadını evine kadar götüren Aydın, "Kurtardığımız eşyalarının bir kısmını da kurtarabildik. Kadın bana ücret teklif etti ancak kabul etmedim. Sadece onun güvende olduğunu görmek yeterliydi. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Umarım bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz." şeklinde konuştu.

Taksi durağındaki meslektaşları, Aydın'ı olayın kahramanı olarak karşıladı. Aydın, bir yıl önce üniversite eğitimine ara verip taksiciliğe başladığını, bu kararı ailevi ve maddi sıkıntılar nedeniyle aldığını belirtti.

aw217238-02.jpg

aw217238-03.jpg

aw217238-04.jpg

aw217238-01.jpg

aw217238-07.jpg

aw217238-08.jpg

Son Haberler
Cizre'de Dicle Nehrine düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor Yerel Haberler
Cizre'de Dicle Nehrine düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Emeklinin kök aylığında kritik detay. SGK uzmanı hesap net diyerek duyurdu Ekonomi
Emeklinin kök aylığında kritik detay. SGK uzmanı hesap net diyerek duyurdu
Ev hanımlarından Filistin'e destek için sessiz kitap okuma eylemi Video
Ev hanımlarından Filistin'e destek için sessiz kitap okuma eylemi
Fenomen eşini 58 yerinden bıçakladı. Savunması bu kadar da olmaz dedirtti Gündem
Fenomen eşini 58 yerinden bıçakladı. Savunması bu kadar da olmaz dedirtti
Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu Spor
Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu
Pendik'teki korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı: Kurbanın sırtına harf kazılmış Gündem
Pendik'teki korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı: Kurbanın sırtına harf kazılmış
2024 yılı 65 yaş maaşı ne kadar? Ekonomi
2024 yılı 65 yaş maaşı ne kadar?