Amasya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı yarıya düştü

Amasya'da haziran ayında 21 baraj ve gölette ortalama yüzde 90'a ulaşan doluluk oranı yarıya düştü.

KAYNAK: AA
Amasya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı yarıya düştü

Devlet Su İşleri (DSİ) 73. Amasya Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan baraj ve göletlere ilişkin doluluk oranları açıklandı.

Haziranda ortalama yüzde 90 doluluk oranı olan 21 baraj ve göletteki son durum şöyle:

"Göynücek Gediksaray Göleti yüzde 17,6, Gümüşhacıköy Çitli Göleti yüzde 55,4, Gümüşhacıköy İmirler Göleti yüzde 65,8, Gümüşhacıköy Sarayözü Barajı yüzde 68,5, Hamamözü Yeniköy Göleti yüzde 90,5, Amasya Merkez Ağılönü Göleti yüzde 79,5, Değirmendere Göleti yüzde 89,3, Doğantepe Göleti yüzde 47,1, Duruca Göleti yüzde 55,6, İbecik Göleti yüzde 91, Ortaköy Göleti yüzde 19,5, Yassıçal Göleti yüzde 86,8, Ziyaret Göleti yüzde 90,5, Merzifon Paşa Göleti yüzde 57,9, Merzifon Sarıbuğday Göleti yüzde 4,7, Merzifon Yakacık Göleti yüzde 59,7, Suluova Bayırlı Göleti yüzde 71,1, Suluova Ladik Gölü yüzde 41,3, Suluova Yedikır Barajı yüzde 50,4, Taşova Destek Göleti yüzde 100 ve Taşova Uluköy Barajı yüzde 38,8 doluluk oranında."

Söz konusu baraj ve göletlerdeki genel doluluk ise yüzde 49 olarak kaydedildi.

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