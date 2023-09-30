Amasya’daki feci otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine doğru gitmekte olan Erova Turizm firmasına ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 5 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Amasya’nın Merzifon ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 6 kişinin isimleri belirlendi. Hilal Çelebi (18), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Durmuş Uysal (45), Urguç Karadayı (51) hayatını kaybetti. Feci kazada yaralanan 35 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen Trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca kaza ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" mesajını paylaştı.

AMASYA VALİLİĞİ'NDEN KAZA AÇIKLAMASI

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Merzifon’un Çayırözü köyü civarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Kazadan şans eseri kurtulan Onur Demirtaş isimli vatandaş Kaza anını anlatarak, “Otobüse Ankara’dan binmiştim. Otobüs geç gelmişti. Kaza bir anda oldu. Dışarıdan birisi camı patlattı. Onun sayesinde otobüsten çıktık” dedi.