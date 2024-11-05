Amatör balıkçılar fark etti, ekipler seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Amatör balıkçılar fark etti, ekipler seferber oldu

Sakarya'nın ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde amatör balıkçıların fark ettiği akaryakıt benzeri madde ekipleri harekete geçirdi.

Göle emici bariyerler koyan ekipler, maddenin otoyolda meydana gelen kaza neticesinde biriken maddenin suya aktığını öngörüyor.

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Uzunkum Yürüyüş Yolu başlangıç noktası mevkiinde meydana gelen olayda, amatör balıkçı tarafından Sapanca Gölü'ne akan derenin yüzeyinde akaryakıt minvalinde bir maddenin olduğunu görmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

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Bölgeye sevk edilen Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, dere yatağına emici bariyerler koyarak acil müdahalede bulundu. Ekipler, sızıntının Anadolu Otoyolunda kaza neticesinde yol kenarında biriken akaryakıt benzeri maddenin menfeze ulaşması suretiyle dere yatağına ardından da göle gittiği yönünde öngörüde bulunuyor. SASKİ ekipleri bariyerle önlem alarak muhtemel bulaşı önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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