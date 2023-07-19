Amatör futbolcunun sahada yaptığı hareket hayatına mal oldu

Arjantin Buenos Aries’deki amatör futbol liginde bir futbolcu tartıştığı hakeme saldırdı. Futbolcu saldırıdan kısa bir süre sonra evinin yakınındaki tren istasyonunda başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Amatör futbolcunun sahada yaptığı hareket hayatına mal oldu

Olay, Tapón'un takımı olan La Cortada ve El Rejunte arasında gerçekleşti. 24 yaşındaki futbolcu Williams Alexander Tapon maç esnasında hakeme yönelik şiddetli saldırıda bulundu. Hakeme yönelik saldırısı nedeniyle kasten adam öldürmeye teşebbüsle suçlanan genç futbolcu kısa bir süre sonra başından vurulmuş halde bulundu.

CESEDİ TREN İSTASYONUNDA BULUNDU

Buenos Aires polisi Salı günü yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki Williams Alexander Tapón'un cesedinin, Arjantin başkentinin güneyindeki bir banliyödeki evine birkaç blok mesafedeki bir tren istasyonunun yakınında bulunduğunu söyledi.

Öne Çıkanlar
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Alacak meselesinde silahlar çekildi Güncel
Alacak meselesinde silahlar çekildi
Tahıl anlaşmasından çekilen Rusya'dan yeni karar ‘tüm koşullar yerine getirilirse derhal bu anlaşmaya geri döneriz’ Dünya
Tahıl anlaşmasından çekilen Rusya'dan yeni karar ‘tüm koşullar yerine getirilirse derhal bu anlaşmaya geri döneriz’
Küle dönecekti! Yanmaya başlayan aracı vatandaşlar son anda kurtardı Güncel
Küle dönecekti! Yanmaya başlayan aracı vatandaşlar son anda kurtardı
Zincirleme kaza: 3 araç alt geçitte birbirine girdi Güncel
Zincirleme kaza: 3 araç alt geçitte birbirine girdi
Sedat Peker iade edilecek mi? BAE ile suçluların iade anlaşması yapıldı Güncel
Sedat Peker iade edilecek mi? BAE ile suçluların iade anlaşması yapıldı
Trabzonspor Dortmund'un 10 numarasını transfer etti Spor
Trabzonspor Dortmund'un 10 numarasını transfer etti