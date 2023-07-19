Amatör futbolcunun sahada yaptığı hareket hayatına mal oldu

Olay, Tapón'un takımı olan La Cortada ve El Rejunte arasında gerçekleşti. 24 yaşındaki futbolcu Williams Alexander Tapon maç esnasında hakeme yönelik şiddetli saldırıda bulundu. Hakeme yönelik saldırısı nedeniyle kasten adam öldürmeye teşebbüsle suçlanan genç futbolcu kısa bir süre sonra başından vurulmuş halde bulundu.

CESEDİ TREN İSTASYONUNDA BULUNDU

Buenos Aires polisi Salı günü yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki Williams Alexander Tapón'un cesedinin, Arjantin başkentinin güneyindeki bir banliyödeki evine birkaç blok mesafedeki bir tren istasyonunun yakınında bulunduğunu söyledi.