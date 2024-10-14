Amatör lig maçı sonrası saha karıştı. Araya polisler girdi

Kaynak: İHA
Amatör lig maçı sonrası saha karıştı. Araya polisler girdi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig maçının bitiş düdüğünün çalması ile birlikte saha karıştı. Çıkan kavga, araya polis ekiplerinin girmesi ile sona erdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup ikinci hafta karşılaşmasında ASD Yapı Eflanispor ile Sinopspor arasında oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte saha karıştı.

Bölgesel Amatör Lig'te mücadele eden ASD Yapı Eflanispor, Safranbolu İlçe Stadyumunda Sinopspor'u ağırladı. Kıran kırana geçen karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Eflanispor'un yedek kalecisi olduğu öğrenilen Adem Demirtaş'ın arkadan yumruk salladığı Sinopsporlu oyuncu yerde kaldı. Rakip takımın futbolcularının da Demirtaş'a tepki göstermesi üzerine saha karıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken güvenlik güçlerinin araya girmesiyle gerginlik sona erdirildi.

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