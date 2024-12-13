Düzce'de ormanın kralı fotokapana yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından Düzce ormanlarında gezen vaşağın fotokapanla çekilen görüntüsü paylaşıldı.

Salına salına yürüyor...Gözler hep ormanın derinliklerinde...Görüntü, Düzce'den...Doğa Koruma Milli Parklar 9.Bölge Müdürlüğü'nün kurduğu fotokapan, ormanın kralının böyle görültüledi.

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Nesli tehlike altında olan ve doğanın en gizemli canlılarından biri olarak bilinen vaşağın ormanda gezinirken objektiflere takıldığı belirtilen paylaşımda, "Gece avlanıp gündüz dinlenen bu muhteşem yırtıcı, ormanda gezinirken objektiflerimize poz verdi. Sağlık durumu gayet iyi olan vaşağın, yaşam alanında giderek daha sık görülmeye başlanması, koruma çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor." ifadelerine yer verildi.
Görüntülerde, orman içindeki araç yolunda yürüyen vaşağın etrafını kontrol etmesi yer alıyor.

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