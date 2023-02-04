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Yumruk atıldı saha karıştı. Amatör Lig'de skandal kavga

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 20:44
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Amatör Süper Lig'de ortalık karıştı

Yumruk atıldı saha karıştı. Amatör Lig'de skandal kavga
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İstanbul Süper Amatör Ligi 5. Grupta Beykozspor, Ayazağaspor ile karşı karşıya geldi.

YUMRUK ATILDI SAHA KARIŞTI

Karşılaşma Beykozspor'un Ayazağaspor'u 2-1'lik skorla yenmesi ile sonuçlandı.

Maçın son düdüğünün sonrasında Ayazağaspolu Mehmet Aydın'ın Beykozlu Ali Özgül'e attığı yumruk sonrasında saha karıştı ve futbolcular bir birlerine girdi. Olayları güvenlik güçleri müdahalesi ile önledi.

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