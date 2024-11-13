Amazon, Freevee platformunu kapatıyor

Amazon, ücretsiz yayın platformu Freevee'yi kapatma kararı aldı. Şubat 2024'te kapatma iddialarını reddetmesine rağmen, Amazon, Freevee'nin içeriğini Prime Video’ya taşıyarak platformu kapatmayı tercih etti. ABD, İngiltere, Almanya ve Avusturya’da ücretsiz olarak sunulan filmler ve diziler artık Amazon Prime Video platformunda yer alacak. Özellikle popüler içeriklerden Judy Justice, Neighbours, Tribunal Justice, America’s Test Kitchen: The Next Generation ve Bosch: Legacy gibi yapımların yeni bölümleri de Amazon Prime Video’da yayınlanacak.

Freevee, IMDb TV olarak başladığı yolculuğunda ücretsiz film ve dizi içeriği sunarak geniş bir kitleye hitap etmişti. Bu içeriklerin izlenebilmesi için reklam gösterimleri ile gelir sağlanıyordu. Freevee’ye özel içeriklerden Bosch: Legacy gibi diziler, Prime Video’ya aktarılacak ve “Watch for Free” ya da Almanca karşılığı “Freevee mit Werbung” etiketiyle reklama dayalı olarak ücretsiz sunulmaya devam edecek. Amazon Prime Video’nun bu içerikleri “ücretsiz izle” başlığı altında sunacağı belirtiliyor ve bu, Prime aboneliği olmayan kullanıcılar için de bir seçenek sunuyor.

Bu entegrasyonun ardından Freevee'nin içerik ekibinin Amazon MGM Stüdyoları’na, iş geliştirme ekibinin ise Prime Video bünyesine taşındığı bildirildi. Amazon yetkilileri, bu sürecin işten çıkarmalara yol açmadığını ve mevcut ekiplerin şirket içinde yeni pozisyonlara kaydırıldığını açıkladı.

Amazon Prime Video, bu adımla birlikte iki farklı içerik sunum modeli geliştirmiş oldu. Prime üyelerine reklamsız ve ücretli içerikler sunarken, Prime üyesi olmayan kullanıcılar da reklama dayalı olarak ücretsiz içerik izleme imkanı bulacak. Bu model, Amazon’un video platformunda gelir çeşitliliği sağlamayı amaçladığını ve farklı kullanıcı gruplarına hitap etmeye devam edeceğini gösteriyor.