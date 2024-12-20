Amazon’da binlerce işçi grev kararı aldı

Greve şirketin ülkenin farklı bölgelerindeki depoların da katılması bekleniyor.

ABD’li perakende devi Amazon’un çalışanları, 4 eyaletteki 7 depoda greve gitti. Greve katılan işçilerin sayısının yaklaşık 10 bin olduğu belirtiliyor.

SENDİKA AÇIKLAMA YAPTI

International Brotherhood of Teamsters sendikasından yapılan açıklamada, bu grevin, ABD tarihinde Amazon’a karşı başlatılan “en büyük” grev olduğu ifade edildi. Sendika, bu eylemin şirketin 10 tesisinde çalışan işçilerin haklarını savunma amacı taşıdığını duyurdu.

DİĞER TESİSLER DE GREVE KATILMAYA HAZIRLANIYOR

Amazon'un, Teamsters ile örgütlenen binlerce çalışanıyla pazarlık yapmayı defalarca reddettiği aktarılan açıklamada, işçilerin New York, Atlanta, San Francisco ile Skokie şehirlerinde 1'er ve Güney Kaliforniya'da 3 depoda greve başladığı, diğer tesislerdeki sendika üyelerinin de greve katılmaya hazırlandığı belirtildi.

"BU GREV ONLARIN SUÇU"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teamsters Genel Başkanı Sean O'Brien, "Amazon'a masaya gelmesi ve üyelerimiz için doğru olanı yapması için net bir süre verdik. Onlar bunu görmezden geldiler. Şimdi bunun bedelini ödüyorlar. Bu grev onların suçu." ifadelerini kullandı.

Teamsters, Amazon'a müzakerelere başlaması için 15 Aralık'a kadar süre vermiş ve depo çalışanları kısa bir süre önce grev kararı almıştı.