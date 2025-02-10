Amazon'un büyük Alexa güncellemesi yolda

Amazon, sesli asistanı Alexa için generatif AI ile güçlendirilmiş büyük bir güncelleme hazırlığında. Şirket, 26 Şubat’ta New York’ta bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Amazon’un Cihazlar ve Hizmetler ekibinin başındaki Panos Panay’ın konuşmacı olacağı etkinlikte, Alexa’nın geleceğine dair önemli açıklamalar yapılması bekleniyor.

Panos Panay, 2023 yılında Amazon’a katılmadan önce Microsoft’ta uzun yıllar çalışmış ve Surface ürün serisinin gelişiminde kritik rol oynamıştı. Şimdi ise Alexa’yı daha ileri bir seviyeye taşımak için çalışıyor.

Beklenen duyuru, Alexa’nın 2014’teki çıkışından bu yana en büyük değişimi olabilir. Generatif AI sayesinde Alexa, daha doğal ve bağlamsal konuşmalar yapabilecek, çok adımlı görevleri yerine getirebilecek. Şu an için Alexa yalnızca tek seferde bir komutu işleyebiliyor. Ancak OpenAI, Google ve Anthropic gibi rakipler, çok daha gelişmiş AI asistanlarını piyasaya sürmeye başladı. Örneğin, OpenAI’nin yeni AI asistanı Operator, yemek rezervasyonları yapmak, market alışverişini tamamlamak ve formları doldurmak gibi günlük görevleri üstlenebiliyor.

Dünya genelinde yarım milyardan fazla Alexa destekli cihaz kullanılıyor. Yeni AI güncellemesiyle Alexa, kullanıcı deneyimini tamamen değiştirebilir. Ayrıca, gelişmiş özellikler sunan ücretli bir sürümün de piyasaya sürülmesi ihtimaller arasında. Reuters’a göre Amazon, premium bir Alexa versiyonu için aylık 5 ila 10 dolar arasında bir ücretlendirme yapmayı değerlendiriyor. Ancak standart Alexa sürümü ücretsiz kalacak.

Öte yandan, Apple da akıllı ev teknolojilerine daha fazla yatırım yapıyor. Siri destekli duvara monte edilebilen bir ekran geliştirdiği söylenen Apple’ın, bu cihazı mart ayında piyasaya sürebileceği belirtiliyor. Yeni ürün, termostatlar, ışıklar ve ev aletlerini kontrol edebilen bir merkez olarak konumlandırılacak. Böylece Apple, Google ve Amazon’un gerisinde kaldığı akıllı ev pazarında daha iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor.