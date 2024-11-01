Amazon'un geliri üçüncü çeyrekte beklentileri aştı

Amazon, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı ve sonuçlar oldukça olumlu. Şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 158,9 milyar dolara yükseldi; geçen yıl bu rakam 143,1 milyar dolardı. Üçüncü çeyrek geliri, piyasa beklentisi olan 157,2 milyar doları da aşmış oldu.

Net kar ise yüzde 55 artış göstererek 15,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı döneminde net kar 9,9 milyar dolardı. Hisse başına kar, geçen yıl üçüncü çeyrekte 94 sent iken, bu yılın ikinci çeyreğinde 1,43 dolara yükseldi; piyasa beklentisi ise 1,14 dolardı.

Ayrıca, Amazon, yılın dördüncü çeyreğine ilişkin gelir tahminlerini de açıkladı ve bu çeyrekte gelirinin 181,5 milyar dolar ila 188,5 milyar dolar arasında olmasını beklediklerini bildirdi.