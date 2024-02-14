AMB Baş Ekonomisti’nden faiz mesajı

Lane, yaptığı açıklamada, enflasyondaki mevcut eğilimin çok iyi olmasına rağmen fiyat artışının yüzde 2 hedefine geri döndüğünden emin olmak amacıyla daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Lane, parasal genişlemenin kesin zamanlamasının verilere ve şu anda yüzde 4 gibi rekor bir seviyede olan mevduat faizindeki düşüş yolunun toplantı bazında belirleneceğini vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları, borçlanma maliyetlerinde olası bir ilk düşüş için nisan veya haziran ayını düşünüyor.