AMB Baş Ekonomisti’nden faiz mesajı

Lane, yaptığı açıklamada, enflasyondaki mevcut eğilimin çok iyi olmasına rağmen fiyat artışının yüzde 2 hedefine geri döndüğünden emin olmak amacıyla daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
Lane, parasal genişlemenin kesin zamanlamasının verilere ve şu anda yüzde 4 gibi rekor bir seviyede olan mevduat faizindeki düşüş yolunun toplantı bazında belirleneceğini vurguladı.
Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları, borçlanma maliyetlerinde olası bir ilk düşüş için nisan veya haziran ayını düşünüyor.
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