AMB Baş Ekonomisti’nden faiz mesajı

Kaynak: Bloomberght
AMB Baş Ekonomisti’nden faiz mesajı
Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Philip Lane, faiz oranlarının çok erken ya da çok geç düşürülmesinin risk taşıdığını belirtti.

Lane, yaptığı açıklamada, enflasyondaki mevcut eğilimin çok iyi olmasına rağmen fiyat artışının yüzde 2 hedefine geri döndüğünden emin olmak amacıyla daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Lane, parasal genişlemenin kesin zamanlamasının verilere ve şu anda yüzde 4 gibi rekor bir seviyede olan mevduat faizindeki düşüş yolunun toplantı bazında belirleneceğini vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları, borçlanma maliyetlerinde olası bir ilk düşüş için nisan veya haziran ayını düşünüyor.

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