AMB yetkilisi faiz indirim sinyali

AMB üyesi Kazimir sonraki faiz indirimi için 2024’ün son toplantısını belirtti.

Kazimir konu hakkında aralık ayına kadar bekleyip bir sonraki hamlemiz için net resmi görmemiz gerekeceğini, Ekim ayında indirimi desteklemek için ekonomik görünümde büyük bir dönüş, güçlü bir sinyal olması gerektiğini söyleyerek, o tarihe kadar çok fazla bilgi edinemeyebileceklerini söyledi.

AMB, enflasyonun yüzde 2'ye yakınsaması ve büyümeye dair artan endişelerle bu sene iki defa faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 3,5'e indirdi.

Bazı yetkililer hizmet sektöründe hala sıkıntı olduğu görüşünde. Başkan Christine Lagarde kesin bir faiz indirimi patikası olmadığını ve veri odaklı hareket edeceklerini ifade ediyor.

Kazimir geçen haftaki toplantıda faiz indirimi olması, her toplantıda indirim olacağı anlamına gelmediğini, açık fikirli olduklarını fakat şahsi görüşünün orta vadede enflasyonda tahmininden daha fazla risk olduğunu belirtti.