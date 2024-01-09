Ambalaj sektörünün hedefi Avrupa

ÇAĞLAR ÇAĞATAY/ YENİÇAĞ ÖZEL HABER

Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda ambalajlı ürünlere olan ilgi sürekli ivme kazanıyor. Özellikle gıda ürünleri ambalajlar sayesinde korunuyor. Türkiye’de üretilen ürünlerin dünyanın dört bir noktasına ulaşması için de ambalaja ihtiyaç duyuluyor. Artan ambalaj ihtiyacı rakamlara da yansımış durumda, 2022’de 7,5 milyar dolarlık ihracata imza atan ambalaj sektörünün 2023 itibariyle ihracatının 8 - 8,5 milyar dolar seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor. Geçen yıl itibariyle yaklaşık 30 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı ifade edilen ambalaj sektörünün 2030 hedefi ise 50 milyar dolar.

KİŞİ BAŞI AMBALAJ TÜKETİMİ ARTIYOR

Ambalaj sektörünün çatı kuruluşu olan ve 256 üyesi bulunan Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin Başkanı Zeki Sarıbekir, basın mensuplarına ambalaj sektörünün 2023 yılını değerlendirdi, 2024 yılı hedeflerini anlattı. Hedeflere ulaşmada Türkiye ambalaj sektörünün gerekli donanıma ve güce sahip olduğunu anlatan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sanayinin 2022 yılı ihracatının 7,5 milyar dolar olduğunu açıkladı. Sarıbekir, katma değerli üretime odaklanarak istikrarlı büyümesini sürdüren ambalaj sanayisinin 2023’ün ilk 6 ayında 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek 1 milyar 148 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğini hatırlattı. 2023 yılını 8 - 8,5 milyar dolara yakın bir ihracat rakamı ile tamamlayacaklarını öngördüklerini açıklayan Sarıbekir, “2030 yılı ihracat hedefimiz 20 milyar dolar” dedi. Sarıbekir, ülkemizde son 20 yılda ambalaj tüketiminin 2 kat arttığını ve kişi başı yıllık tüketimin 325 dolara ulaştığını da kaydetti. Sarıbekir, “Dünya ortalaması olan 125 doların çok üzerindeyiz. Refah seviyesi ve sanayideki gelişmişliğin bir göstergesi olan kişi başı ambalaj tüketimi ülkemizde hızla artıyor. Ülkemizde kişi başı tüketimimizi 380 dolara çıkartmayı hedefliyoruz. Ülkemizde 490 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi ambalajlarla sağlıyoruz” dedi.

İHRACATIN YÜZDE 65’İ AVRUPA’YA

Türkiye ve dünyada büyük hedefleri olan ambalaj sektörünün ihracatının yüzde 65’inin Avrupa’ya olduğunun altını çizen Sarıbekir, “Avrupa çok önemli bir pazar ve hemen yanı başımızda. 2 günde ulaşamayacağımız herhangi bir Avrupa ülkesi yok. Dünyadan birçok ülke Avrupa ülkelerine ürünlerini satmaya çalışırken, biz coğrafi konumumuz ve kaliteli ürünlerimizle Avrupa’ya hızlı varabiliyoruz. Ancak ambalaj pazarında henüz Avrupa’nın ihtiyacının yüzde 10-15’ini karşılayabiliyoruz. Yani bu pazarda çok daha iyi noktalara gelebiliriz. İşte bu yüzden ilk hedefimiz Avrupa” dedi.

HIZLI OLMAK AVANTAJ SAĞLAR

Lojistik konusunun bugün olduğu gibi gelecekte de önemli olacağına dikkat çeken Sarıbekir, şunları anlattı: “Şu anda ihracatımızın büyük kısmını TIR’larla kara yolundan yapıyoruz. Bu noktada çeşitli sorunlar yaşanabiliyor. Buradaki sorunu aşmanın yolu demir yolu. Aynı zamanda nehir yolu ve deniz yolunu da göz ardı etmemeliyiz. İhracatta atlanmaması gereken diğer bir önemli nokta ise lojistik merkezleri. Örneğin Avusturya’nın denize kıyısı yok ama deniz ticaretinden pay alıyor. Avusturya, Hırvatistan’dan ve Slovenya’dan liman kiralıyor. Limana gelen ürünler trenlerle konteyner bölgelerine götürülüyor. Ürünler buralardan alınarak dağıtılıyor. Türkiye olarak biz de yapabiliriz. Trenlerle, gemilerle Avrupa’ya taşıdığımız ürünlerimizi, Türkiye TIR’ları, Türkiye çekicileri ile Avrupa’nın dört bir yanına dağıtabiliriz. Kaliteli ürünlerimizi ne kadar hızlı ulaştırırsak, o kadar avantajlı oluruz.”

ABD YATIRIM İÇİN ÇAĞIRIYOR

Sarıbekir, sektörde bazı durumlarda fiyattan daha çok ürünün ne kadar hızlı teslim edileceğinin önem kazandığına vurgu yaptı. Sarıbekir, “Ambalaja ihtiyaç duyan firmalar, ürettiklerini aldıkları ambalaja koyarak gideceği noktaya ulaştırıyor. İşte bu yüzden Çin’den 1 ayda gelecek bir ambalaj yerine, 2 günde ambalajı ulaştırabilecek Türkiye’yi tercih ediyor” dedi. Avrupa’dan sonra dünyanın en büyük ambalaj tüketicisi olan ABD’nin kendisi için daha fazla imalat yapacak ülkeler aradığına dikkat çeken Sarıbekir, Hindistan ve Türkiye’nin ön plana çıktığını söyledi. Sarıbekir, bu noktada ABD’nin Türkiye ambalaj sektörü için büyük fırsat barındırdığını da sözlerine ekledi.