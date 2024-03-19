Ambalajda yenilikçi tasarımlar katma değer için yarışıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Ambalajda yenilikçi tasarımlar katma değer için yarışıyor
Ambalaj üreticilerinin, tedarikçilerinin, ambalaj tasarımcılarının ve ürünlerini piyasaya süren marka sahiplerinin katılabildiği ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’na başvurular devam ediyor.

Bu yıl Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından 11’inci kez düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’ için başvurular devam ediyor.

1 Şubat’ta başlayan süreç 31 Mayıs 2024 Cuma gününe kadar devam edecek. Türkiye’nin en prestijli ödülleri arasında gösterilen ve yurt dışından da başvuruların alındığı ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dünya çapında ses getiren özgün ambalaj tasarımları, farklı ve yenilikçi ambalaj uygulamaları ödüllendiriliyor.

Ambalaj üreticilerinin, tedarikçilerinin, ambalaj tasarımcılarının ve ürünlerini piyasaya süren marka sahiplerinin katılabildiği yarışmaya gıda, içecekler, elektronik ve elektrikli eşya, sağlık ve güzellik ürünleri, ev-otomotiv-ofis araç ve gereçleri ile ihtiyaç malzemeleri, diğer gıda dışı ürün ambalajları, tıp ve eczacılık ürünleri, endüstriyel ve taşıma ambalajları, ambalaj malzemeleri ve bileşenleri, satış noktası sergileme, sunum ve muhafaza ürünleri, fleksibıl ambalajlar, grafik tasarım ve lüks ambalajlar kategorilerinden başvurulabiliyor.

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ULUSLARARASI YARIŞMALARA AÇILAN KAPI

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dereceye giren ambalajlar ‘Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik’ ödülleriyle tescillenirken, ‘Altın Ödül’ almaya hak kazanan ürünler arasından Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliği ile en fazla 3 adet ‘Altın Ambalaj Ödülü’ de verilecek.

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) ve Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından akredite edilmiş olan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda dereceye giren tüm katılımcılar WorldStar ve AsiaStar Yarışmalarına da katılabiliyor.

‘TASARIMIN GÜCÜNDEN YARARLANMALIYIZ’

Yarışma ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük hedefleri olan bir sektörüz. Hedeflerimize ulaşabilmek için katma değerli üretimi artırma konusunda büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu anlamda Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda her geçen yıl inovatif yaklaşımların ve tasarım ürünlerin öne çıktığını görmekten de büyük bir sevinç duyuyoruz. Avrupa’dan Uzak Doğu’ya dünyanın dört bir yanına ihracat yapan sektörümüzü çok daha iyi noktalara çıkarmak için tasarımın gücünden yararlanmalıyız. Düzenlenen bu yarışmalar da sektörümüzün büyümesine ve gelişmesine yardımcı oluyor” diye konuştu.

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