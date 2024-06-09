Ambalajı bile açılmamış kitapları geri dönüşüme sattılar. Okul Müdürlerine büyük suçlama

Kaynak: Haber Bildirimi
Ambalajı bile açılmamış kitapları geri dönüşüme sattılar. Okul Müdürlerine büyük suçlama

Kahramanmaraş’ta bir geri dönüşüm tesisinde çekilen görüntüler büyük tartışmaya neden oldu. Görüntüleri çeken kişi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretsiz dağıttığı kitaplardan fazla olanların okullar tarafından satıldığını söyledi. Öte yandan görüntüyü çeken kişi okul müdürlerine büyük suçlamalar yöneltti.

Kahramanmaraş’ta bir geri dönüşüm tesisinde çekilen görüntülerde büyük tartışmalara neden olacak iddialar yer aldı

Haber Bildirimi adlı sosyal medya hesabında yayınlanan görüntülerde geri dönüşüm tesisinde yığılmış binlerce kitap görüldü. Görüntüyü çeken kişi kitapları Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara ücretsiz dağıttığı kitaplar olduğunu söyledi. Geri dönüşüm tesisinin sahibi olduğu öğrenilen kişi, okulların fazla gelen kitapları geri dönüşüm tesislerine satıldığını söyledi.

Görüntüleri çeken kişi, okul müdürleri ile ilgili çarpıcı sözler söyledi. Buna göre, müdürlerin geri dönüşüm tesisleri ile kitaplar için pazarlık yaptığını ve bulabildikleri en yüksek fiyata sattıkları öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan video büyük tartışmalara neden oldu.

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