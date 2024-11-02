Ambarlı Limanı'nda İsrail'le ticaret protestosu yapıldı

Kaynak: İHA
Ambarlı Limanı'nda İsrail'le ticaret protestosu yapıldı

İsrail’e mal götüren firmayı protesto edenlerin kapattığı yol bölgeye gelen polis ekiplerinin uyarıları sonrası 3 saat sonra açıldı.

Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda bir grup vatandaşın, İsrail’le ticaret yapan firmayı protesto etmek için barikat oluşturup kapattığı yol 3 saatin ardından trafiğe açıldı.

Akşam saatlerinde, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla toplanan bir grup vatandaş, Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda, İsrail’e malzeme götüren konteynerlerin yolunu kesip kapattı. Sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, Ambarlı yolunda toplandı. Kalabalık, yolu kapatarak, üzerinde İsrail’e mal götüren firmanın isminin olduğu tırların geçişine izin vermedi. Eylem nedeniyle uzun tır kuyruğu oluştu.

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Olayın haber verilmesiyle bölgeye gelen polis ekiplerinin uyarıları sonrası, grubun dağılmasıyla beraber yol 3 saatin ardından yeniden açıldı.

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