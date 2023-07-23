Ambulans helikopter 90 yaşındaki vatandaş için havalandı

Samsun'da trafik kazasında yaralanan 90 yaşındaki vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti.

KAYNAK: İHA
Ambulans helikopter 90 yaşındaki vatandaş için havalandı

Asarcık ilçesi Akyazı Mahallesi'nde yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralananların arasında kafa travması geçiren 90 yaşındaki bir vatandaşın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Hastaya ilk müdahale ambulans helikopterde bulunan sağlık çalışanları yaptı.

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İlk müdahalenin ardından hasta ambulans helikopter ile Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.

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Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbardan, ambulans helikopter ile hastaneye sevk sürecinin videosunu paylaştı.

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Hastaneye kaldırılan 90 yaşındaki vatandaş tedavi altına alındı.

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