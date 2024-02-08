Ambulans kara saplandı. Ekipler alarma geçti

Kaynak: İHA
Ambulans kara saplandı. Ekipler alarma geçti
Kars’ın bir köyünde, kalp hastalığı olan bir kadın hastaneye kaldırılmak istendi. Ancak ambulans, köye giderken karın içinde kaldı. Özel İdare ekipleri ambulansı kurtardı, kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Kars’ta yaşanan kar fırtınası, sağlık hizmetlerini de olumsuz yönde etkiledi. Selim ilçesine bağlı Yukarı Damlapınar köyünde ikamet eden Nezahat Çelik, kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaştı.

Yakınları, köydeki kar kalınlığının ulaşımı engellediğini görünce, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Merkez, en yakın sağlık ekibini bölgeye yönlendirdi. Ancak ambulans, köye ulaşmak için girdiği yolda karın altında kaldı.

Sağlık ekipleri, araçtan çıkamayacaklarını anlayınca, durumu İl Özel İdaresi’ne bildirdi. Özel İdare, karla mücadele ekiplerini hemen olay yerine gönderdi. Ekipler, zorlu şartlara rağmen ambulansı kurtarmayı başardı.

Ambulansın köye ulaşabilmesi için de yol açma çalışmaları yaptı. Karla mücadele ekipleri, ambulansa sürekli destek verdi. Ambulans, nihayet köye vardı ve sağlık ekipleri, Nezahat Çelik’i evinden aldı.

Çelik, ambulansla Selim Devlet Hastanesine nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan Çelik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

aw137529-01.jpg

aw137529-02.jpg

Son Haberler
Atın yüğrükse bin de kaç deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Atın yüğrükse bin de kaç deyimi ne anlama geliyor?
Acemi doktor bebeğin başını koparttı. Ailenin iki isteği oldu Dünya
Acemi doktor bebeğin başını koparttı. Ailenin iki isteği oldu
İngiltere Kralı kanser teşhisi sonrası ilk kez görüntülendi. Fotoğrafta ağlamamak için zor duruyor gibi Dünya
İngiltere Kralı kanser teşhisi sonrası ilk kez görüntülendi. Fotoğrafta ağlamamak için zor duruyor gibi
İstanbul’da barajların doluluk oranı açıklandı Gündem
İstanbul’da barajların doluluk oranı açıklandı
Bedava yemek isteyen gurme kadının eski videoları ortaya çıktı. Sosyal medyada elden ele dolaşıyor Yaşam
Bedava yemek isteyen gurme kadının eski videoları ortaya çıktı. Sosyal medyada elden ele dolaşıyor
Çanakkale'de terör örgütü propagandası yapan şahıs tutuklandı Gündem
Çanakkale'de terör örgütü propagandası yapan şahıs tutuklandı
AKP’yle görüşecekleri iddia edilmişti. Yeniden Refah’tan açıklama geldi Gündem
AKP’yle görüşecekleri iddia edilmişti. Yeniden Refah’tan açıklama geldi