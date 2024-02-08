Ambulans kara saplandı. Ekipler alarma geçti

Kars’ta yaşanan kar fırtınası, sağlık hizmetlerini de olumsuz yönde etkiledi. Selim ilçesine bağlı Yukarı Damlapınar köyünde ikamet eden Nezahat Çelik, kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaştı.

Yakınları, köydeki kar kalınlığının ulaşımı engellediğini görünce, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Merkez, en yakın sağlık ekibini bölgeye yönlendirdi. Ancak ambulans, köye ulaşmak için girdiği yolda karın altında kaldı.

Sağlık ekipleri, araçtan çıkamayacaklarını anlayınca, durumu İl Özel İdaresi’ne bildirdi. Özel İdare, karla mücadele ekiplerini hemen olay yerine gönderdi. Ekipler, zorlu şartlara rağmen ambulansı kurtarmayı başardı.

Ambulansın köye ulaşabilmesi için de yol açma çalışmaları yaptı. Karla mücadele ekipleri, ambulansa sürekli destek verdi. Ambulans, nihayet köye vardı ve sağlık ekipleri, Nezahat Çelik’i evinden aldı.

Çelik, ambulansla Selim Devlet Hastanesine nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan Çelik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.