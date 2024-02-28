Bu kadar mı vicdansız oldunuz? Ambulansın hasta taşımadığını iddia etti hastayı görünce 'Aciliyeti var mı?' diye sordu

Bu vicdan sarsıcı olay, Bahçelievler’deki bir özel hastanenin önünde gerçekleşti. İddialara göre, ambulans şoförü hastane önüne ambulansı park ettiği sırada, motosiklet sürücüsü ambulansın hasta taşımadığını iddia ederek küfürler savurmaya başladı.
İNANMAYAN SÜRÜCÜYE, AMBULANSTAKİ HASTAYI GÖSTERDİ
Motosiklet sürücüsü, sirenlerin gereksiz yere açıldığını iddia ederek ambulans şoförüyle tartışmaya başladı. Şoför, inanmayan sürücüye ambulanstaki hastayı gösterdi.
“ACİLİYETİ VAR MI?”
Hastayı ve sağlık görevlisini gören sürücü, “Aciliyeti var mı?” diye sordu. Bu anlar, ambulans şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
“BU KADINLA NE ALAKASI VAR” DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ
Ambulanstaki sağlık görevlisine “Aciliyeti var mı?” diye soran motosiklet sürücüsü, kendisini cep telefonuyla kaydeden ambulans şoförüne, “Sen niye sinyal vermiyorsun, bu kadınla ne alakası var?” diye tepki gösterdi ve küfürler savurdu.