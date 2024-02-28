Bu kadar mı vicdansız oldunuz? Ambulansın hasta taşımadığını iddia etti hastayı görünce 'Aciliyeti var mı?' diye sordu

İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü, ambulansta hasta olmadığını ve gereksiz yere siren çalındığını iddia ederek ambulans şoförüyle tartışmaya başladı. Ambulans şoförü, hastane önünde motosiklet sürücüsüne içerideki hastayı gösterdi. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü, “Aciliyeti var mı?” diye sordu. Yaşanan bu tartışma "Bu kadar mı vicdansız oldunuz?" sorusunu akıllara getirdi.