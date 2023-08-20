Ambulans uçaklar havalandı. Kalbinde tümör bulunan 12 yaşındaki çocuk İstanbul'a getirildi

Erişkin kalp tümörü nedeniyle ritim bozukluğu bulunan 12 yaşındaki Şevval Bozaslan, ambulans uçakla Bitlis'ten İstanbul'a sevk edildi.

KAYNAK: AA
Ambulans uçaklar havalandı. Kalbinde tümör bulunan 12 yaşındaki çocuk İstanbul'a getirildi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kalp ritim bozukluğu nedeniyle 10 Ağustos'ta Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan, daha sonra Çapa Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bölümüne sevk edilen Bozaslan, Batman Havaalanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

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"VAKİT KAYBETMEDEN TEDAVİ ALTINA ALINDI"

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Murat Demir, Çapa Üniversitesi Tıp Fakültesinin hastayı kabul etmesinin ardından sevk işlemlerinin başlatıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İl Sağlık Müdürümüz Mustafa Ekici ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yılmaz Uzun'un girişimleri sonucu ambulansla Batman'a götürülen hastamızın uçak ambulansla İstanbul'a naklini gerçekleştirdik. Hastamız vakit kaybetmeden tedavi altına alındı. Bakanlığımızca 2008'den itibaren ambulans helikopter ve 2010'da da uçak ambulanslar hasta nakillerinde kullanılmaya başlandı."

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