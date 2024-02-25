Ambulansın çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Ambulansın çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi
Antalya’nın Serik ilçesinde ambulansın çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi

Kaza, Belek turizm merkezi yolu, Acısu Kavşağında oldu.

Bayram C’nin kullandığı ambulans ile görgü tanıklarının ifadesine göre akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan 38 yaşındaki Mahmut Özdemir’ in kullandığı motosiklete çarptı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yapılan incelemede Özdemir”in hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kaza sırasında ambulansta hasta bulunmadığı öğrenilirken Özdemir’in cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Türkiye'de pazartesi gününden itibaren etkisini gösterecek. Meteoroloji uzmanı 'Bu çok kötü bir durum' diyerek uyardı Gündem
Türkiye'de pazartesi gününden itibaren etkisini gösterecek. Meteoroloji uzmanı 'Bu çok kötü bir durum' diyerek uyardı
Ahmet Çakar'dan flaş penaltı açıklaması: Fenerbahçe adamı kanser eder! Spor
Ahmet Çakar'dan flaş penaltı açıklaması: Fenerbahçe adamı kanser eder!
Otomobil elektrik direğine çarptı : 1’i ağır 3 yaralı Gündem
Otomobil elektrik direğine çarptı : 1’i ağır 3 yaralı
Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı? Ekonomi
Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı?
Beşiktaş İstanbulspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Fernando Santos'tan flaş karar Spor
Beşiktaş İstanbulspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Fernando Santos'tan flaş karar
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi protesto edildi Dünya
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi protesto edildi
Atom bombası gören saat rekor fiyata satıldı Dünya
Atom bombası gören saat rekor fiyata satıldı