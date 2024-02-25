Ambulansın çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi

Kaza, Belek turizm merkezi yolu, Acısu Kavşağında oldu.
Bayram C’nin kullandığı ambulans ile görgü tanıklarının ifadesine göre akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan 38 yaşındaki Mahmut Özdemir’ in kullandığı motosiklete çarptı.
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri geldi.
Yapılan incelemede Özdemir”in hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Kaza sırasında ambulansta hasta bulunmadığı öğrenilirken Özdemir’in cansız bedeni hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.