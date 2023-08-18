Ambulansın içinde hasta var mı diye bakmak içintrafikte yolunu kesti. Ya hasta ölse ne olacaktı?

İstanbul’da bir araç sürücüsü içinde hasta olmadığına inandığı ambulansın önünü keserek içine bakmak istedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler "Ya ambulansın içindeki hasta ölseydi?" sorusunun sorulmasına neden oldu.

Ambulansın içinde hasta var mı diye bakmak içintrafikte yolunu kesti. Ya hasta ölse ne olacaktı?

İstanbul'un önemli ana arterlerinden biri olan Basın Ekspres Yolu'nda, siren ve çakarları açık şekilde hasta taşıyan bir ambulansın başına isyan ettiren bir olay geldi.

İddiaya göre, ambulansın içinde hasta olmadığını düşünen bir şahıs, ambulansın önüne kesikten sonra içine bakmak istedi.

Ambulansın içini incelemek isteyen vatandaşın ısrarına karşılık, ambulansın içinde hasta olduğunu belirten sağlık çalışanları, hasta mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyerek vatandaşa izin vermedi.

Sağlık çalışanlarının bu tutumu üzerine şahsın ısrarı devam etti ve olay yerinde gergin anlar yaşandı.

Sağlık müdürünü aradığını iddia eden şahıs sağlık çalışanlarını tehdit etmeye devam ederken trafik akışının da aksamasına neden oldu.

O anlar ambulans şoförünün cep telefonu ile kaydedildi.

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