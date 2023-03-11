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Kilis'te ambulansla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kilis 'te, ambulansla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 15:46
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Ambulansla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kilis'te ambulansla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde, Oylum köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde rahatsızlanan kişiyi hastaneye götürmek üzere yola çıkan Muhammet Mustafa K. yönetimindeki 79 AAN 660 plakalı ambulans, yola çıkmak için manevra yaptığı sırada Alaeddin Yıldırım'ın kullandığı 27 BLP 46 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yıldırım ve yanındaki akrabası Dursun Yıldırım yaralandı. Yaralılar, ambulanstaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çağrılan başka ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

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