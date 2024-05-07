Beşiktaş kupada finale yükseldi. Ankaragücü'nü eledi

Beşiktaş ve Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşı karşıya geldi.
0-0 biten ilk maçın rövanşını 1-0 kazanan Beşiktaş, adını finale yazdırdı.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçın tek golü, 70. dakikada Ernest Muçi'den geldi.
BEŞİKTAŞ RAKİBİNİ BEKLEMEYE GEÇTİ
Bu sonuçla siyah-beyazlılar finale çıkarken, Karagümrük-Trabzonspor maçının galibini beklemeye geçti.
Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı, yarın saat 20.30'da başlayacak.
Mücadelenin ilk maçını 3-2 Trabzonspor kazanmıştı.
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