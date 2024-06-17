Ambulansta dahi çocuğunu kucağından indirmedi

Kaynak: İHA
Ambulansta dahi çocuğunu kucağından indirmedi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan trafik kazasında, genç bir anne ve çocuğu büyük bir panik yaşadı.

Kaza sonrası çocuğunun yara almadığını gören anne, sevinç gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakinleri ve vatandaşlar tarafından teselli edilen anne, ambulansta bile çocuğunu kucağından bırakmadı.

Kaza, Kızılarık Mahallesi’nde meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu biri elektrik direğine çarparak durabildi. Çevre sakinleri hemen yaralılara yardım için koştu ve acil servis ekipleri hızla olay yerine geldi.

Kazada yaralanan 3 kişi ve çocuk, tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri, elektrik direği ve kablolarında olumsuz bir durum olup olmadığını kontrol etti.

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