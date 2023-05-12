Amcasını öldüren sanığa 18 yıl hapis

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Beyhan tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilirken şikayetçi Ferhat Beyhan ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"KARDEŞİM DİLAVER DE ÖLDÜRÜLECEKTİ"

Duruşmada söz hakkı verilen amca Ferhat Beyhan, "Sanık silahla pusuya yatmıştır. Taksicinin ani hareketi olmasa kardeşim Dilaver de öldürülecekti. Kendisinin zaten birçok suç kaydı vardır. Ailemiz perişan oldu, hepimiz dağıldık. Yüreğimiz yanıyor. Sanık para uğruna her şeyi yapabilecek biridir. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"BEN AİLEMİ VE KARDEŞLERİMİ KORUDUM"

Yusuf Beyhan ise, "Ben olayda ailemi ve kardeşlerimi korudum. 44 yaşındaki annem de öldü. Kardeşlerim öksüz kaldı. Vicdanınıza sığınıyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti Yusuf Beyhan’ın Cihan Beyhan’ı kasten öldürdüğü gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına hükmetti. Ayrıca Dilaver Beyhan’a yönelik 'Silahla Tehdit' suçundan 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Yusuf Beyhan'ın yasak yollardan ülkeye giriş yaptığına yer verildi. Şüpheli Yusuf'un amcası Cihan'a ateş ettiği ve hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede, otopsi raporuna göre maktulün vücudunda 7 mermi giriş yarasının tespit edildiği de belirtildi. Savcı, sanık Yusuf Beyhan'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

(Kaynak: DHA)