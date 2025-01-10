AMD yaşanan sıkıntılardan Intel'i sorumlu tuttu

AMD, Ryzen 7 9800X3D işlemcisinin beklenmedik şekilde yüksek talep görmesi nedeniyle yaşanan stok sıkıntılarını, rakip şirket Intel’in Arrow Lake işlemci serisine bağladı. Ryzen 7 9800X3D, AMD’nin Zen 5 ailesinde dikkat çeken tek model olmayı başardı ve özellikle oyun tutkunları tarafından büyük ilgi gördü. Bu popülerlik, işlemcinin Almanya'daki Mindfactory mağazasında, Ryzen 9000 serisindeki diğer modellerin satışını geride bırakmasına neden oldu.

AMD yetkililerinin CES 2025’te yaptığı açıklamalara göre, Arrow Lake işlemcilerinin kötü performansı, Ryzen 7 9800X3D’ye olan talebi daha da artırdı. AMD'nin teknoloji başkan yardımcısı Frank Azor, "Rakibimiz Intel’in kötü bir ürün çıkarmasını beklemiyorduk. Bu, talebin tahminlerimizin çok daha üzerinde olmasına neden oldu," diyerek yaşanan durumu açıkladı.

Intel’in Arrow Lake işlemcileri, oyun performansındaki eksiklikler ve yüksek gecikme süreleri nedeniyle eleştirildi. Ayrıca, uyumluluk sorunları ve düşük verimlilik de bu işlemcilerin pazarda olumsuz yorumlar almasına yol açtı. Intel, bu sorunları gidermek için yazılım güncellemeleri yayınlasa da, bu güncellemeler daha fazla probleme yol açtı.

AMD, Ryzen 7 9800X3D için artan talebi karşılamak amacıyla üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Ancak, 3D V-Cache yığınlama süreci nedeniyle yeni üretim partilerinin piyasaya sürülmesi biraz zaman alacak. Bununla birlikte, AMD yetkilisi David McAfee, Ryzen 7 9800X3D’ye olan talebin, yeni çıkan daha yüksek çekirdek sayısına sahip Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modellerinden çok daha fazla olduğunu belirtti.

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