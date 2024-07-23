Amedspor Hacıosmanoğlu'ndan haber bekliyor

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Amedspor'da yüzler gülüyor.
Önce Ersun Yanal'la anlaşan Amedspor'da şimdi de TFF seçimlerinin coşkusu yaşanıyor.
Süper Lig hedefiyle planlamalarını yapan Diyarbakır temsilcisi Amedspor'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Teknik Direktör Ersun Yanal liderliğinde çalışmalarını Kocaeli Kartepe'de sürdüren yeşil-kırmızılı ekipte moraller yüksek.
Sezonun başlamasına kısa bir süre kala, geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimlerini İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminin kazanması, Amedspor camiasında umut yarattı.
Yeni dönemde, Amedspor'a deplasman maçlarında uygulanan taraftar yasağının 7 yıl aradan sonra tamamen kaldırılacağı belirtiliyor.
HACIOSMANOĞLU SÖZ VERMİŞTİ
"Kazanırsam ilk Amedspor maçına gideceğim" diyen İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin gergin geçen kongresinde Mehmet Büyükekşi'yi devirerek sürpriz yapmıştı.
Yeni TFF Başkanı seçilen Hacıosmanoğlu'nun Amedspor'a olan yakınlı da dikkat çekiyor.
Amedspor yönetimi TFF seçimlerinde oyunu Hacıosmanoğlu’ndan yana kullanmış ve kendisiyle fotoğraf çektirmişti.
Amedspor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı da 7 yıldır devam eden deplasman taraftar yasaklarının en kısa sürede kaldırılacağını ümit ettiğini söyledi.