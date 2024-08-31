Amedspor maçına 'Yeşil' maskesiyle giden taraftarlara gözaltı

Amedspor maçına 'Yeşil' kod adıyla bilinen ve çok sayıda faili meçhul cinayette ismi karışan JİTEM'ci katil Mahmut Yıldırım'ın maskesini takarak giden 11 Sakaryaspor taraftarı gözaltına alındı.

28 Ağustos'ta Amedspor ve Sakaryaspor arasında oynanan ve 0-0 berabere sonuçlanan maçın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir minibüsle maçı giden Sakaryaspor taraftarlarının bazılarının Yeşil maskesi taktığı görüntülere yansımıştı.

Yeşil maskesi takan taraftarlara ait görüntülerin tepki çekmesi üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

Amida Haber'in aktardığına göre soruşturma kapsamında savcılığın talimatıyla 11 kişi gözaltına alındı.

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