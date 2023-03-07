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Bahçeli'den Amedspor üzerinden TFF'ye çok ağır sözler

Bursaspor-Amedspor maçında çıkan olaylar ve sonrasında yaşananlarla ilgili olarak Devlet Bahçeli'den TFF'ye çok ağır sözler geldi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 14:13
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Amedspor üzerinden TFF'ye Bahçeli'den aciz çıkışı

Bahçeli'den Amedspor üzerinden TFF'ye çok ağır sözler
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Tribünde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarının açılmasını eleştiren Bahçeli, Amedspor'a yönelik ise sert ifadeler kullandı. MHP lideri, "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir." dedi.

"AHLAKA AYKIRI"

Devlet Bahçeli tribünde açılan pankartları eleştirirken, "Türk milletinin acılı dönemin istismara kalkışanlar, karşılarında MHP'yi ve Cumhur İttifakını bulacaklar. Geçtiğimiz hafta sonu Bursaspor ve Diyarbakırspor maçında tribünlerden açılan resimlerin sporun ahlakına aykırı olduğu açıktır." dedi.

Bahçeli ayrıca, "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan bahsedilemeyecektir. Bursa'da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının stadyumu tahrik etmesi, çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi rezalettir. Türk ile Kürt arasına düşmanlık tohumu ekmeye kalkan kim varsa, koparılması gereken çıban başıdır. Bursa nasıl gözbebeğimizse, Diyarbakır da öyledir.

"TFF'NİN ACİZ KALDIĞI HUSUSU..."

TFF'nin atıl ve aciz kaldığı hususunda yaygın kanaate kulak verilmelidir. Türk sporu dostluğun ve kardeşliğin vadisidir. Futbol sahalarından kaos çıkarmak bu millete yapılacak kötülüktür. Bu ülkenin başına ne gelmişse küçük politikalardan ve küçülmüş politikacılardan kaynaklanan bir gerçektir. İlkeli olmak demek insanın kendisine sadakati demektir." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursaspor, sahasında Amedspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde başlayan olaylar saha içine de yansıdı. Sahaya yabancı maddelerin yağdığı maça tribünde açılan "Beyaz Toros" ile "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım pankartları damga vurdu. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken siyaset, sanat ve spor camiasından yaşananlara tepki gösterilmişti.

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