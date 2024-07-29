Amedspor'da deprem. Ersun Yanal ne yapacağını bilemedi

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Amedspor'da deprem. Ersun Yanal ne yapacağını bilemedi

Assombalonga ile anlaşılması sonrası isyan bayrağını çeken Berk Ünsal Ersun Yanal'ın "kal" demesine rağmen takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan Amedspor’da kriz baş gösterdi.

Ersun Yanal’ın isteği üzerine Amedspor Britt Assombalonga ile anlaşırken bu durum Berk Ünsal’ı ayağa kaldırdı.

GOL KRALI AYRILMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon 19 gol atarak takımını 2. Lig Kırmızı Grup’ta alınan şampiyonluğun en önemli mimarlarından olan Ünsal ilk 11’de yer bulamayacağını düşünerek takımdan ayrılmak istedi.

ERSUN YANAL İKNA EDEMEDİ

Her ne kadar Ersun Yanal oyuncunun kalmasını istesede Berk Ünsal ayrılmayı kafasına koymuş durumda.

BATMAN VEYA VAN'A YOLLAYACAKLAR

Ünsal karşısında çaresiz kalan yönetim oyuncunun Vanspor veya Batman Petrolspor’a gitmesine izin vermeyi düşünüyor.

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