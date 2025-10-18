Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde başkanlığa Nahit Eren seçildi.

Amedspor Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda düzenlenen olağanüstü genel kurul, bugün Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Kongrede tek listeyle gidilen seçimde eski baro başkanı Nahit Eren, kulüp başkanı oldu.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü başkanlığına aday gösterilmesinde emeği geçenlere ve takıma sundukları katkılardan dolayı eski yönetime teşekkür eden Eren, takımın bugüne kadar karşılaştığı tüm zorlukları, birlik, beraberlik ve dayanışma kültürü sayesinde aştığını söyledi.

Genel kurulda CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya da konuşma yaptı.

Kongreye, kulübün eski başkan ve yöneticileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile taraftarlar da katıldı.