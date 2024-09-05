Ameliyatta yanlış organı alınan hasta hayatını kaybetti. Kan donduran olay

Düzenleme: Kaynak: AA
Ameliyatta yanlış organı alınan hasta hayatını kaybetti. Kan donduran olay

ABD'de ameliyat esnasında dalak yerine karaciğeri alınan hasta yaşamını yitirdi.

ABD'nin Florida eyaletinde bir doktorun, operasyon sırasında yanlış organını aldığı William Bryan'ın ölümüne sebep olduğu iddia edildi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, ağustosta ölen Bryan'ın aile avukatı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Avukat, Alabama'da yaşayan William Bryan ile eşi Beverly'nin, Florida eyaletindeki kiralık mülklerine gittikleri sırada 70 yaşındaki William'ın vücudunun sol tarafında ağrı hissettiğini ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Doktorların, Bryan'ın dalağında problem olduğunu ve ameliyat edilmesini tavsiye ettiğini belirten avukat, ailenin, ilk başta bu teklife sıcak bakmadığını ancak daha sonra hastanedeki doktorlarca ikna edildiklerini dile getirdi.

Avukat, doktor Thomas Shaknovsky'nin "kapalı dalak ameliyatı" olarak adlandırılan "laparoskopik splenektomi" yöntemiyle 21 Ağustos'ta ameliyatı yaptığı ancak operasyon sırasında William'ın dalağı yerine karaciğerini aldığını öne sürdü.

DALAK YERİNE KARACİĞERİ ALINDI

Shaknovsky'nin, ameliyat sırasında aldığı organın dalak olduğunu iddia ettiğini ileri süren avukat, hastanın ölümünden sonra söz konusu organın aslında karaciğer olduğunun ortaya çıktığını savundu.

Avukat, Shaknovsky'nin 2023'teki bir ameliyatta da başka bir hastanın böbrek üstü bezinden parça almak yerine pankreasından parça aldığını öne sürerek, bu konudaki davanın "gizlice" çözüldüğünü söyledi.

Bryan ailesinin avukatı, doktorun görevine son verilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Hastaneden yapılan açıklamada ise iddialar hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

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