Amerika İsrail'i uyardı 'Çok büyük hata olur'

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları Ramazan ayında da devam ediyor. Gazze Şeridinde nüfusun en yoğun olduğu kent merkezine yönelik kara harekâtının ardından kentte sağ kalabilen sivil insanlar, Mısır’ın sınırında yer alan Refah kentine sığındı.

İsrail ise daha önce güvenli bölge diye nitelendirdiği ve sivillere sığınma yeri olarak gösterdiği Refah kentine saldırma kararı aldığını açıklamıştı.

Saldırılar öncesinde 280 bin nüfusu olan Refah kenti, saldırıdan kaçanların sığınması sonrasında 1.5 milyon nüfusa ulaştı.

Olası kapsamlı bir kara harekatında 1.5 milyon sivilin Mısır dışında gidecek başka bir yeri bulunmuyor.

ABD’DEN İSRAİL’E NET UYARI: ÇOK BÜYÜK HATA OLUR

İsrail’in Refah kentine saldırı sinyallerinin ardından dünyanın birçok ülkesi bu saldırıyı desteklemeyeceklerini bir bir açıklamalarının ardından en büyük destekçisi ABD’den de İsrail’e net bir uyarı geldi.

ABC News adlı bir haber programına katılan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail’in olası saldırısı için çok büyük bir hata olur tepkisinin ile beraber Gazze haritasının incelediklerini belirterek, “Buradaki kişilerin gidecek hiçbir yeri yok” ifadesini kullandı.

Harris, Refah'la ilgili çok sayıda görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Her türlü Refah'a yönelik kapsamlı bir askeri operasyonun çok büyük bir hata olacağını açık bir şekilde söyledik." dedi.

ABD'nin İsrail'in Refah'a saldırısı karşısında bir adım atma ihtimali olup olmadığının sorulması üzerine Harris, "adım adım hareket edeceklerini" ancak hiçbir seçeneğin ihtimal dışı olmadığını dile getirdi.