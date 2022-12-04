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Amerika'nın yeni silahı ortaya çıktı. En gelişmiş hava savunma sistemleri bile tespit edemeyecek

Amerika, yeni nükleer hayalet bombardıman uçağını tanıttı. ABD ordusunun yeni silahının Soğuk Savaş'ta kullanılan uçakların yerini alacağı belirtildi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 12:33
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Amerika yeni hava bombardıman uçağını tanıttı. Hayalet uçağı en gelişmiş hava savunma sistemleri bile tespit edemeyecek

Amerika'nın yeni silahı ortaya çıktı. En gelişmiş hava savunma sistemleri bile tespit edemeyecek
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Pentagon’un yeni nükleer hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider, gizli geliştirmenin ardından geçtiğimiz gün tanıtıldı. “Dünyanın ilk 6. nesil uçağı” olarak belirtilen teknoloji üzerinde 30 yılı aşkın süredir çalışılıyordu.

30 YIL ÇALIŞMANIN SONUNDA BİR İLK

DonanımHaber.com'da yer alan bilgilere göre; İlk yeni Amerikan bombardıman uçağı olan B-21 Raider, Pentagon’un silodan fırlatılan nükleer balistik füzeleri ve denizaltından fırlatılan savaş başlıklarını içeren nükleer üçlüsünün üç ayağını da modernize etme çabasının bir parçası. ABD bombardıman uçağı, yavaş yavaş ilk olarak Soğuk Savaş sırasında uçan B-1 ve B-2 uçaklarının yerini alacak.

RADARA BİLE YAKALANMIYOR

Uçağı geliştiren Northrop Grumman’ın dünyanın ilk altıncı nesil uçağı olarak adlandırdığı B-21 Raider’ın, teknolojik olarak bugünkü hizmetlerden çok daha gelişmiş olduğu aktarıldı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, başka hiçbir uzun menzilli bombardıman uçağının B-21’in yetenekleriyle boy ölçüşemeyeceğini ifade etti. Ayrıca en gelişmiş hava savunma sistemlerinin bile B-21’i tespit etmekte zorlanacağını açıkladı.

DİJİTAL ALTYAPIYI KULLANIYOR

Uçağın yeni nesil gizli teknolojileri kullanılarak tasarlanan bu sayede gelişmiş radarlar ve hava savunma sistemleri tarafından bile tespit edilemeyecek şekilde tasarlandığı duyurulmuştu. Her gün tam gizli modda uçabilen B-21 Raider, daha ucuz ve bakımı daha kolay olan bulut tabanlı bir dijital altyapı kullanılır. Ordu, bu sayede gelişen tehditlere karşı her zaman koruma sağlaması açısından ayrı parçalar için hızlı yükseltmeler sunabileceğini ifade etti.

ÜRETİM AŞAMASINDA 6 ADET UÇAK VAR

Üretimde 6 adet B-21 olduğu belirtilirken, Amerika Hava Kuvvetleri’nin bu uçaktan en az 100 adet sipariş vermesi beklendiği ifade edildi. Bombardıman uçaklarının maliyeti konusunda açıklama yapılmadı. Ordu, hayalet bombardıman uçağını 2023’te test etmeye başlayacağını ifade etti.

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Doğrucu Davut
4.12.2022 13:20
Ömür boyu devir maliyeti dahil 203 Milyar Dolarlık bir proje.Uçak başına 2 Milyar dolar ! Bu para tarım ve hayvancılığa harcansa tüm Dünya ihya olur. Ancak öldürmek için harcanacak.Çok tuhaf  
 
Ali
4.12.2022 12:55
O da birseymi biz daha iyisini yapiyoruz abd kizkaniyor en buyuk tayip  
 
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