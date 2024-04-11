Amerika’da bütçe açık verdi. Geçen seneye göre yüzde 23 arttı

Kaynak: AA
Amerika’da bütçe açık verdi. Geçen seneye göre yüzde 23 arttı
Amerika’da federal hükümetin bütçesi mart ayında 236 milyar dolar açık verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, mart ayı bütçe dengesi raporunu yayımladı. Açıklanan rapora göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2024 mali yılının 6'ncı ayında, federal hükümetin bütçe açığı 236 milyar dolar olarak hesaplandı.

Hükümetin gelirlerinin, martta yüzde 6 artarak 332 milyar dolara yükseldiği, harcamalarının ise yüzde 18 azalarak 569 milyar dolara indiği belirtildi.

ABD'nin bütçe açığı, 2023 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 1,7 trilyon dolara yükselmişti.

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