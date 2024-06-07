Amerika’da kasırga: 1 çocuk öldü

ABD'nin Michigan eyaletinin Livonia bölgesinde dün meydana gelen kasırga, trajik bir olaya yol açtı.

Bir ağacın kökünden sökülerek bir evin yatak odasına düşmesi sonucu 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, kasırga sırasında bir ağacın evin üzerine düşmesi sonucunda yataklarında uyuyan anne ve 2 yaşındaki çocuk ağır şekilde yaralandı. Tüm Livonia İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve ekipler, çatıyı ve ağacın bazı kısımlarını kaldırmak için yaklaşık bir saat boyunca yoğun bir şekilde çalıştı.

Yüksek basınçlı hava yastıkları kullanarak ağacı kaldırdıktan sonra, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu kritik olan anne, Livonia Trinity Hastanesi'ne kaldırıldı.