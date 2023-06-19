Amerika'da petrol kule sayası düşüyor

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 azaldı. Son bir yılda eksilen sondaj kule sayısı ise 32'ye yükseldi.

Amerika'da petrol kule sayası düşüyor

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Haziran haftasında önceki haftaya göre 4 azalarak 552'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 32 azaldı.

Perşembe gününü 75,67 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 76,61 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 71,78 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 70,62 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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