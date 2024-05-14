Elon Musk fotoğrafıyla tuzak: Milyonlarca lirayı hesaplarına aktardılar

Bursa’da emniyet ekipleri, 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yurttaşları yatırım vaadiyle dolandırıp paralarını alan 38 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Dolandırıcıların, sosyal medya platformlarında Elon Musk başta olmak üzere ultra zengin ünlü şahısların fotoğraflarını kullanarak, "Servetini Elon Musk nasıl elde etti”, “Elon Musk'un önerdiği para kazanma yöntemi" gibi sponsorlu paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

Polis ekipleri, yurt dışı servis sağlayıcıları olan uygulamalardan hesap açtıran be belli miktarlarda para yatırtan, daha sonra da borsa tabanlı işlemlerin yapıldığı portallarda kısa sürede hesapları zararda gösterip yatırılan paraları kendilerine aktaran dolandırıcıların tuzaklarına düşen kişilerin şikayeti üzerine harekete geçti.

Çete üyelerinin ayrıca, telefonla ile ulaştıkları kişilerin güvenlerini kazanma amacıyla çağrı merkezi kurdukları tespit edildi.

3 AYLIK TEKNİK TAKİP

'Çağrı merkezi' çetesi üyeleri polis ekiplerince 3 aylık süre boyunca fiziki ve teknik takibe tabi tutuldu.

3 ay süren takip sonrası ekipler, Bursa merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonlar için düğmeye bastı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği şafak operasyonlarında 38 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.