Amerika'da yaşayan Türk: "Bunlar dilencilik yapmayı bilmiyor. Günde 300 dolar kazanıyorum"

Amerika'da yaşayan bir Türk gencin yaptığı ilginç açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç, "Bunlar dilencilik yapmayı bilmiyor, dilenciliğin hakkını bunlar veremiyor" şeklinde konuştu. Gündelik hayatında oldukça mütevazı bir yaşam sürdüğünü belirten genç, kendi tabiriyle 'dilencilik' yapmaya başladıktan sonra gelirinin önemli ölçüde arttığını dile getirdi. Günde ortalama 300 dolar kazandığını söyleyen genç, bu parayı daha önce hiç kazanamadığını belirtti. Ancak, gençten gelen bu açıklamalar toplumda farklı yorumlara neden oldu. Kimileri gençleri eleştiri yağmuruna tutarken, kimileri ise onu desteklediğini ifade etti.