Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın villasının kirası ortaya çıktı

Ebru Şahin ile Cedi Osman, ABD'deki yeni evlerine yerleşti. Yıldız basketbolcunun NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'de forma giymesi nedeniyle Ebru şahin, Türkiye ile Amerika arasında mekik dokuyor.



Ebru Şahin, Cedi Osman uğruna sık sık Amerika'ya gitmesiyle ilgili "Cedi bu fedakarlığa değer" demişti.

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman geçtiğimiz haftalarda yeni evlerine yerleşti. Çift, Osman'ın takım arkadaşlarının da yaşadığı Bratenahl kasabasında bir villayı kiraladı.

İstanbul'da kirası 80 bin lira olan evde oturan Ebru Şahin ile Cedi Osman, bu kez 2 bin 500 dolarlık (47 bin TL) bir villayı beğendi ve tuttu.

