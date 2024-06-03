Amerika'daki Türkler ayağa kalktı. Kızların son galibiyeti Teksas'ı karıştırdı

Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde ABD ile karşılaştı.

ABD'nin ev sahibi olduğu maçı 3-2 kazanan Filenin Sultanları, tarihi bir zafere imza attı.

Turnuvada 6. galibiyetini alan Altın Kızlar, sadece 2 kez kaybetti.

Japonya ve İtalya'ya kaybeden Ay Yıldızlılar, Hollanda, Fransa, Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD'yi dize getirdi.

TEKSAS'TAKİ TÜRKLER AYAKLANDI

Milli Takımın bu galibiyeti öncesi ve sonrasında Teksas'ta yaşayan Türkler, stadyum önünde büyük bir coşkuyla zaferi kutladı.

'Erik Dalı' müziği eşliğinde göbek atan voleybolseverler, Teksas'ı ayağa kaldırdı.

Teksas, taraftarların sesleri ile inledi.

Daha sonrasında ise taraftarlar hep bir ağızdan 'İzmir Marşı'nı söyledi.

O anlar izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

VOLEYBOLCULARIN MİLLETLER LİGİ PROGRAMI

12 Haziran: Türkiye-Tayland

13 Haziran: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran: Çin-Türkiye

16 Haziran: Türkiye-Brezilya

İşte Türk taraftarların doyasıya eğlendiği anlar: